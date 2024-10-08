"اعتراف مبطن" .. رئيس الأخدود يكشف أخيرًا سر عدم استئنافهم في شكوى الهلال بشأن علي البليهي

الرئيس يكشف الأسرار بعد صمت طويل

كشف سامي آل فاضل رئيس نادي الأخدود السعودي أخيرًا السر خلف عدم تقدمهم في احتجاجهم على الهلال بشأن مشاركة علي البليهي في مباراة الفريقين خلال دوري روشن السعودي الموسم الماضي 2023-2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال كان قد هزم الأخدود في الجولة التاسعة من دوري روشن الموسم الماضي بثلاثة أهداف نظيفة، وقد تقدم الفريق المهزوم بعدها بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم يُطالب خلالها بالحصول على النقاط الثلاثة بحجة عدم قانونية مشاركة البليهي لحصوله على 4 بطاقات صفراء، وقد تم رفض الشكوى من جانب لجنة الانضباط والأخلاق.

وجاء في الرد على شكوى الأخدود أن المدافع السعودي لم يحصل سوى على 3 بطاقات وأن حساب رابطة دوري المحترفين أخطأ في قيده حاصلًا على 4 بطاقات، وبعد جدل واسع حول تقديم النادي لاستئناف على القرار، تراجع مسؤولوه خطوة للخلف وأغلقوا الملف تمامًا دون تقديم استئناف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL

آل فاضل وخلال تصريحاته لقناة الإخبارية السعودية كشف سر هذا التراجع، قائلًا "نحن قدمنا احتجاج بالفعل بناءً على معلومات مغلوطة كانت لدينا، يُمكنك القول أن أركان الاحتجاج لم تكن كاملة. إدارة الهلال لم تتواصل معنا مطلقًا خلال تلك الأزمة، نحن قدمنا احتجاجًا رسميًا لكن الأدلة والبراهين التي لدينا لم تكن واضحة تمامًا، لو واصلنا في احتجاجنا لحظتها لكان موقفنا ضعيف جدًا قانونيًا".

المغردون عبر منصة إكس وصفوا تلك التصريحات بأنها اعتراف ضمني من رئيس الأخدود بخطأ ناديه في تقديم الاحتجاج والشكوى الأولى من الأساس، كما أنه اعتراف كذلك بصحة موقف الهلال القانوني.