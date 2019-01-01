الهلال وعرعر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد عرعر في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، علي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

الهلال 1 × 0 عرعر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ تنفيذ الركنية بعرضية من محمد الشلهوب انهاها حسن كادش بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

44’ محاولة المرور من أمير الكرودي من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من هتان باهبري ابعدها عادل هماني بالخطأ فى مرماه لتسكن الشباك بنجاح

43’ جوووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق المدافع عادل هماني بالخطأ فى مرماه

42’ خطأ لصالح الهلال من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي علي هتان باهبري

40’ انطلاقة من هتان باهبري من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى صالح الشهري لكنها غير متقنة تتحول إلى رمية تماس

39’ تسديدة من صالح الشهري من داخل المنطقة لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس ناصر النزي

38’ عرضية من كارلوس إدواردو فى إتجاه هتان باهبري داخل المنطقة لكنه فشل فى أستلام الكرة

37’ محاولة المرور من جوستافو كويلار لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

سلسلة من التمريرات الرائعة من لاعبي عرعر علي طريقة التيكي تاكا وتصل إلى جيرالدو سانتوي الذي بمررها بكعب القدم تمريرة رائعة إلى بندر العنزي منفردً بالمرمي لكنه سددها بجوار القائم اليسر

36’ يارباااااااااااه،،،،، ماذا اهدرت يابندر؟

35’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق جيرالدو سانتوس لكن امسكها الحارس محمد الواكد بثبات

34’ عرضية من ناصر الدوسري من الجهة اليمنى تلقاها صالح الشهري برأسية قوية أمسكها الحارس بثبات

33’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم البعيد تلقاها محمد جحفلي وسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي

32’ تنفيذ الخطأ بعرضية من الشلهوب لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

31’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من بندر عودة علي محمد الشلهوب

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ خطأ لصالح النصر بعد تدخل قوي من محمد زهير على علي آل بليهي

28’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام الهلال لمحاولة البحث عن هدف التقدم

27’ تنفيذ الخطأ من محمد الشلهوب بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري ويستخلصها دفاع عرعر بنجاح

26’ خطأ من مكان خطير للغاية لفريق الهلال بعد تدخل قوي علي محمد الشلهوب من علي حدود المنطقة

25’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

24’ خطأ لصالح عرعر من الجهة اليمني بعد تدخل قوي هتان باهبري علي محمد زاهر

23’ محاولة التوغل من صالح الشهري من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

22’ انطلاقة من هتان باهبري من علي حدود المنطقة ومن ثم يمررها إلى حسن كادش علي الجهة اليسري ليرسلها عرضية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

21’ خطأ لفريق عرعر من الجهة اليمنى نفذها خالد العسيري بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس محمد الواكد بثبات

20’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

18’ عرضية من كارلوس ادواردو من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمي

17’ سيطرة من لاعبي اللهلال علي مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

16’ سلسلة من التمريرات العديدة تنتهي بعرضية من جانب حسن كادش تلقاها صالح بتسديدة بكعب القدم لكنها مرت بجوار القائم

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ خطأ لصالح نادي عرعر ضدد أمير الكردي فى منتصف الميدان

13’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق هتان باهبري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

12’ تمريرة تصل إلى صالح الشهري داخل المنطقة ليسددها فى الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لكن الحكم يشير بوجود خطأ لصالح عرعر ضد ناصر الدوسري

10’ عشر دقائق أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

8، سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وضغط قوي علي دفاعات عرعر

7’ تمريرة خطيرة من صالح الشاهري لداخل المنطقة فى إتجاه كارلوس إدواردو الذي سددها بجوار القائم الأيسر

5’ محاولات من لاعبي عرعر للتقدم إلى الأمام وبناء هجمة منظمة

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي عرعر علي حدود منطقة جزاء الهلال

3’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من كارلوس إدواردو لكنها تصطدم فى الحائط وترتد له ويسددها لكنها مرت اعلى المرمي

2’ خطأ لصالح الهلال من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي علي كارلوس إدواردو

1’ الحكم يطلق صافرة بداية االمباراة

قائمة الهلال لمباراة اليوم

⚽️ تعرّف على قائمة #الهلال الأساسية والبدلاء لمواجهة "عرعر" ضمن لقاءات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 💙 pic.twitter.com/q40OWCUTkP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 3, 2019

لكن خصم الهلال يعيش حالة جيدة، ففريق عرعر يتواجد في المركز الأول في دوري الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، ولا يُنتظر أن يكون لقمة سهلة لكتيبة المدرب رازفان لوشيسكو، في الوقت نفسه، فإن الزعيم لن يقبل بأن يخرج من الأدوار الأولى من البطولة وأمام فريق لا يحظى بالتاريخ الكبير، إلى جانب الرغبة في تعويض خسارة البطولة العام الماضي بالطريقة السيئة من التعاون في نصف النهائي.

الهلال يدخل هذه المباراة وهو عازم على استمرار العطاء المميز في مختلف البطولات، فالفريق الذي لم يتلقى أي هزيمة سوى أمام النصر في الديربي، عينه على تحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم في حال أن تمكن من التتويج بدوري أبطال آسيا، والذي يُلاقي فريق أوراوا ريد ديفلز الياباني في النهائي فيه، إلى جانب تصدره لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

أوقعت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الهلال، في مواجهة فريق عرعر، أحد فرق دوري الدرجة الثانية السعودي، في مباراة من المقرر لها أن تُقام بين الفريقين يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 ربيع الأول 1441 هجريًا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد عرعر في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./