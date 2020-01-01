بعد غيابه لنهاية الموسم - هل يحق للهلال استبدال عطيف بلاعب آخر؟

الزعيم يخسر عبد الله عطيف لمدة ستة أشهر مقبلة

تلقى الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ضربة موجعة بالأمس بعدما علم بغياب عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عامًا كشفت عملية المنظار وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة، وخضع لجراحة ناجحة في إسبانيا، لكن موسمه انتهى، إذ يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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وأوضح الخبير القانوني يعقوب المطير، لصحيفة "الجزيرة"، أنه يحق للزعيم استبدال عطيف بلاعب آخر، لتعويض النقص، إذ قال: "بعد ثبوت إصابة اللاعب بقطع بالرباط الصليبي، فإنه حسب الفقرة 10 من نص المادة 11 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بإمكان نادي الهلال قانونيًا استبداله بلاعب آخر خارج فترة التسجيل، لاستكمال الحد الأدنى من اللاعبين السعوديين المحترفين".

ويقول نص المادة المذكورة: "استكمال العدد الناقص من الحد الأدنى من اللاعبين المحترفين السعوديين خلال أول فترة تسجيل تالية لحدوث النقص أو التعاقد خارج فترة التسجيل، وفق نص المادة (التاسعة والعشرون) من اللائحة، إذا كان سبب نقص عدد المحترفين السعوديين يرجع إلى اعتزال أو انتهاء أو إعارة اللاعب السعودي المحترف، أو إصابته بمرض عضال، أو وفاته، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إصابته بكسر أو قطع في الرباط، ويشترط لإثبات وجود الإصابة صدور تقرير طبي معتمد من جهة تقبلها اللجنة تقرر أن مدة تعافيه من الإصابة تكون عند أو بعد بداية فترة التسجيل التالية للإصابة".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها عطيف لقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2015 خلال مواجهة التعاون.

وأصيب لاعب الزعيم هذه المرة خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ خرج مستندًا على عكازين خلال الدقيقة 17 من الشوط الأول.