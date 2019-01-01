الآسيوية تُعطل تجديد عقد عبدالله المعيوف مع الهلال

الإدارة برئاسة فهد بن نافل نقلت إلى المعيوف رغبتها في الابقاء عليه وتجديد

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي تحرك إدارة النادي نحو تجديد عقد حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف من أجل الإبقاء عليه داخل جدران الزعيم خلال الفترة المُقبلة.

المعيوف حارس مرمى الزعيم ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري 2019\2020، لذلك تسعى الإدارة لإنهاء هذا الأمر مبكرًا.

التقارير أشارت إلى أن الإدارة برئاسة فهد بن نافل نقلت إلى المعيوف رغبتها في الابقاء عليه وتجديد عقده مع النادي لفترة قادمة.

وفي نفس الإطار لاقى هذا الطلب ترحيب من قبل الحارس في ظل تواجده في حراسة مرمى الموج الأزرق بشكل أساسي، مما ساهم بتواجده في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مستمر.

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ومن المتوقع أن يتم تأجيل ملف التجديد لحين الانتهاء من المشوار الآسيوي الذي يخوضه الفريق، حيث تنتظره مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض، وكان الفريق قد حقق الفوز في الذهاب بنتيجة 4\1.