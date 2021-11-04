الهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال 0 × 0 ضمك

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ضمك والهلال

45' عررضية من الجهة اليمنى تصل إلى جوميز الذي يحاول لعبها مقصية ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ضمك

42' أوووووووه قريبة للهلال! تمريرة من كاريو إلى سلمان الفرج الذي لعبها بالكعب إلى كويلار وسدد كرة قوووية، تصطدم بالدفاع وتمر بجور القائم بقليل

40' عررضية من سلمان الفرج تصل إلى كاريو الذي يحاول تسديد الكرة ولكن دفاع ضمك يتدخل وينقذ الموقف

37' تسديدة من كانو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

28' تسديدة من زيلايا ولكن المعيوف يمسك بالكرة

26' أوووووووه زغبة يخرج من مرماه ويُنقذ فرصة خطيرة للهلال

24' عرررضية من ناصر ولكن دفاع ضمك يخرجها

14' تسديدة قووووية من عبد العزيز مجرشي ولكن المعيوف يمسك بالكرة

12' أوووووووووووه ضمك يهدر فرصة لا تضيع! هلال سوداني يتأخر في تسديد الكرة في الِشباك بعد تدخل رائع من ناصر الدوسري الذي تصدى أيضًا لتسديدة متتالية من تساكتاش

5' هدف ملغي لفريق ضمك سجله هلال سوداني، بسبب وجود المهاجم الجزائري متسللًا

انطلاق المباراة

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

مصطفى زغبة

عبدالله العمار - شافعي - سيرجي فيتور - النخلي

وليد حزام - عبد العزيز مجرشي

منصور حمزي - ميو تساكتاش - هلال سوداني

إيميليو زيلايا

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

محمد كانو - جوستافو كويلار

سلمان الفرج - أندريه كاريو - لوسيانو فييتو

جوميس

يحتل ضمك الصدارة مؤقتًا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، في حين أن الهلال يتواجد في الترتيب الخامس بمعدل 16 نقطة ولكن الزعيم الآسيوي لعب 8 لقاءات فقط، لذا تعتبر مواجهة اليوم فرصة للاقتراب من الصدارة والانقضاض عليها في حال الانتصار على أحد أبرز المنافسين على اللقب في هذا الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستُقام على ملعب فيصل بن فهد.