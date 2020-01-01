عطيف يعود بعد تسعة أشهر ويقود الهلال للفوز أمام ضمك

الزعيم يستعد للديربي بودية ضمك

شهدت مواجهة الهلال السعودي وضمك الودية، اليوم الثلاثاء، عودة لاعب وسط الزعيم عبد الله عطيف، والذي يغيب عن الملاعب منذ تسعة أشهر كاملة.

الزعيم فاز في اللقاء برباعية مقابل ثلاثة أهداف، إذ سجل أهدافه في الدقائق 15 و30 و48 و61، عن طريق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

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وشارك عطيف في المباراة أساسيًا منذ البداية، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة الموسم الماضي، وخضع لعملية جراحية.

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اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في فبراير الماضي، ضمن دوري أبطال آسيا، وأجرى الجراحة في دولة إسبانيا.

ويستعد الهلال بهذه الودية للقاء ديربي العاصمة أمام النصر، المقرر إقامته في 23 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، بينما يحل العالمي في المركز الـ13 برصيد ثلاث نقاط.