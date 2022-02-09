الهلال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0×1 تشيلسي

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نهاية المباراة بفوز صعب لتشيلسي على الهلال بهدف نظيف سجله لوكاكو، ليتأهل إلى نهائي مونديال الأتدية ويضرب موعدًا مع بالميراس

تبديل لتشيلسي بدخول سار وخروج ماركوس ألونسو

83' بطاقة صفراء لمدافع الهلال آل بليهي بعد تدخل قوي على ماونت

تبديلين للهلال بخروج الدوسري وبيريرا ودخول ميتشل وكاريلو

بطاقة صفراء للاعب كوفاتشيتش بعد تدخل قوي على سالم الدوسري

79' أووووووووه خطيررررة لتشيلسي، مرتدة للفريق، الكرة تصل إلى لوكاكو الذي يسيطر على الكرة، يمررها إلى ماونت الذي يسددها قووية ولكن كانو يعترضها ويحرم البلوز من الهدف الثاني

73' ركنية للهلال، الكرة تصل إلى جانج ورأسية قووية ولكنها تمر بجوار القائم

71' تبديل لتشيلسي بخروج زياش ودخول ماسون ماونت

69' تسديدة قوووووية من بيريرا من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

67' أووووه الهلال خطيررر، عرررضية من ماريجا، إيجالو يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة، تصل إلى كانو وتسديدة ررررائعة ولكن كيبا يُخرج الكرة بصعوبة

62' أوووووووووووووووووه ماريجا يهدر فرصة لا تضيع للتعادل! تمريرة رائعة من بيريرا تضع ماريجا أمام المرمى، تسديدة قووية ولكن كيبا يخرج من مرماه ويتصدى للكرة

59' تسديدة قووووووية من زياش ولكن المعيوف يتصدى لها على مرتين

50' تسديدة قووووووية من كانو ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي على الهلال بهدف نظيف سجله لوكاكو

43' تسديدة قووووية من زياش ولكن المعيوف يمسك بالكرة

43' ركنية للبلوز، دفاع الهلال يشتت الكرة وتصل إلى ألونسو الذي يسددها قوووية ولكنها عالية عن المرمى

41' أوووووه دفاع الهلال يتصدى لفرصة هدف ثاني لتشيلسي بعد تسديدتين لزياش داخل منطقة الجزاء.. حكم الراية يحتسب الهجمة تسللًا على المغربي

35' الكرة تصل إلى سالم الدوسري على حدود منطقة الجزاء، تسديدة قوووية ولكنها تعلو العارضة

31' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لوكاكو يحرز الهدف الأول لتشيلسي، عررررضية من هافيرتز من الجهة اليسرى، الشهراني يشتت الكرة بشكل خاطئ وتصل إلى لوكاكو أمام المرمى، البلجيكي يسددها بكل قوة في الشِباك

28' ضربة حرة غير مباشرة للهلال، الكرة تصل إلى ماريجا على الجهة اليسرى، تسديدة ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر

23' عررررضية قووية من الشهراني ولكن دفاع تشيلسي يشتت الكرة

17' أووووووووه خطيرررررة من تشيلسي، عرررضية أثبيلكويتا تمر من أمام لوكاكو الذي كان يحاول أن يلعبها بالكعب في المرمى

14' عرررضيو من الجهة اليمنى لتشيلسي، الكرة تسقط من المعيوف ولكن الدفاع يشتتها

12' ضغط قوي للغاية من تشيلسي على مرمى الهلال لتسجيل الهدف الأول

11' تسديدة قوية من جورجينيو ولكن الدفاع يعترض الكرة

10' أوووووه تسديدة خطيررررة من زياش من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تسديدة المغربي تمر فوق العارضة بقليل

7' تسديدة قووووية من تياجو سيلفا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

4' سيطرة واستحواذ من تشيلسي على الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويلار - محمد كانو

موسى ماريجا - ماتيوس بيريرا - سالم الدوسري

أوديون إيجالو

تشكيل تشيلسي

يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

كيبا آريزابالاجا

أندرياس كريستنسين - تياجو سيلفا - أنتونيو روديجير

ماركوس ألونسو - جورجينيو - كوفاتشيتش - سيزار أثبيلكويتا

حكيم زياش - كاي هافيرتز

روميلو لوكاكو

نجح الهلال السعودي في تخطي عقبة الجزيرة الإماراتي في الدور الأول بالفوز بسداسية مقابل هدف، بينما يبدأ بطل أوروبا مواجهاته من نصف النهائي كما هي العادة، يحلم زعيم آسيا بإنجاز استثنائي بالوصول إلى النهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في إطار الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، والذي يقام في الإمارات، وسيُقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد.