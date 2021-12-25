الهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال 2×2 الفتح

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حكم المباراة راجع الهدف من خلال تقنية الفار قبل أن يقرر احتسابه

74' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول جوميز يتعادل للهلال، خطأ فادح من كوفال أمام الفرنسي، الكرة تسقط من يده قبل أن يسددها جوميز برأسه في الشِباك الخالية

تبديلين للهلال بدخول الحمدان والقحطاني

70' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الفتح يحرز الهدف الثاني بصورة ولا أروع، باتنة يلعب عررضية تصل إلى سفيان بن دبكة الذي يلعبها مقصية رائعة على يسار المعيوف

68' عرررضية خطيرة من الزقعان ولكن الشهراني يشتت الكرة

60' تبديل للهلال بخروج صالح الشهري ودخول جوميز

57' أووووووه الدوسري يهدر فرررصة خطيرررة! عرضية رائعة من ماريجا إلى سالم الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

56' أوووووووه خطيرررة من الفتح، مراد باتنة يراوغ آل بليهي بشكل رائع ويسدد كرة قوووية ولكن المعيوف يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

54' أوووووووووه خطيرررة للهلال، ركنية يلمسها الشهري وآل بليهي كاد أن يسددها في الشِباك ولكن الكرة تمر من أمامه ويمسك بها كوفال

53' عرررضية أخرى رائعة من الدوسري، إلى ماريجا الذي يحاول السيطرة على الكرة ولكن الدحيم يشتتها بنجاح

51' عرررضية رائعة من البديل سالم الدوسري ولكن رأسية ضعيفة من فييتو

49' الهلال يضغط بقوة مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الهلال والفتح بهدف لكل فريق

41' أووووووووه ماذا أضاعت يا الشهري؟ تمريرة رائعة من كاريلو إلى ماريجا الذي يُهدي الكرة إلى الشهري على طبق من ذهب ولكن الشهري يهدر فرصة لا تضيع أمام المرمى الخالي

36' عررضية رائعة من اليامي، ولكن الكرة تمر من أمام صالح الشهري وتخرج لضربة مرمى

31' فرصة خطيرررة للهلال، عرررضية من ماريجا بإتجاه الشهري ولكن دفاع الفتح يتألق ويشتت الكرة

29' الهلال يضغط بقوة بحثًا عن هدف التقدم من جديد

23' أووووه خطيرررة للهلال! عرضية من الجهة اليمنى، كوفال يخرج من مرماه ويشتت الكرة قبل أن تصل إلى الشهري، الكرة تصل إلى ماريجا الذي يحاول المراوغة والتسديد ولكنه يتعثر وتضيع فرصة خطيرة على الهلال

15' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الفتح يتعادل! رد سريع من الضيوف، ركنية للفريق، الدفاع يحاول تشتيت الكرة، ترتطم بلاعب الفتح وتصطدم بالعارضة، قبل أن يجدها باتنة ويسددها في الشِباك الخالية

11' جوووووووووووووووووووووووووووووووول كاريلو يحرز الأول للهلال، عرررضية من الشهراني، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى البيروفي الذي يسددها من لمسة واحدة بشكل جميل على يمين كوفال

10' أووووووووه فرصة خطيرة للهلال عن طريق مصعب الجوير ولكن كوفال يتألق

7' تمريرة رائعة إلى ماريجا، موسى يحاول أن يراوغ ولكن الكرة تطول منه وتخرج إلى ضربة مرمى

5' تمريرة بينية رائعة من الشهراني بإتجاه الشهري ولكن حارس كوفال يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب الهلال الذي يحاول امتصاص حماس الفتح

انطلاق المباراة

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيم كوفال

عبدلله اليوسف - فهد محمد الحربي - عمار الدحيم - نواف بوشال

عباس الحسن - محمد الفهيد - سفيان بن دبكة

مراد باتنا - فراس البريكان- علي الزقعان

فراس البريكان

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سون - حمد اليامي

جوستافو كويلار - مصعب الجوير

موسى ماريجا - لوسيانو فييتو - أندري كاريلو

صالح الشهري

أما الفتح فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتعويض الخسارة التي ألمت به في الجولة الماضية أمام أبها بثلاثة أهداف لهدف.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن الاتحاد، وكذلك عن ضمك الذي لعب مباراة واحدة أكثر من الموج الأزرق، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، خاصًة بعد السقوط في الديربي أمام النصر بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والفتح، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.