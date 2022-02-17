الهلال ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 3 × 0 الشباب

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29' يا ربااااااااااه هجمات الهلال تتواصل، وتعلن عن الهدف الثالث عدة تمريرات بين لاعبي الزعيم، وصلت إلى ماريجا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

24' جووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يضيف الهدف الثاني سريعًا، عرضية من سالم الدوسري أبعدها الدفاع ووصلت إلى كاريلو على مشارف منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة على الطاير سكنت الشباك.

17' جووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الهلال، عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كاريلو قابلها إيجالو بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

12' ركلة حرة مباشرة للشباب من مكان خطير، لعبها بانيجا لترتطم بالحائط البشري وتتحول إلى ركنية.

7' أوووووووه أولى الفرص الخطرة في اللقاء من نصيب الهلال، تسديدة قوية من إيجالو من مشارف منطقة الجزاء، تصدى لها فواز القرني وحولها إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

انطلاق المباراة

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-1-4-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - اياجو سانتوس - فواز الصقور

حسين القحطاني

هتان باهبري - باولينيو - إيفر بانيجا - كارلوس جونيور

لوسيانو فييتو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

سالم الدوسري - جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو

موسى ماريجا - أوديون إيجالو

على الجانب الآخر، الشباب يطمح لمواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر وملاحقة الاتحاد على صدارة الترتيب، خاصة بعد فوزه في آخر مباراتين، وسيسعى لاستغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الهلال للخروج بنقاط المباراة كاملة.

الهلال لم يلعب مباراة الجولة 19 أمام الفيحاء وكذلك لقاء الاتفاق في الجولة 20 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المركز الرابع، وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل مع الباطن بهدف لمثله في لقاء الجولة الثامنة عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والشباب، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد.