الهلال ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × الشباب

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تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-3-3

فواز القرني

عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - إياجو سانتوس - فواز الصقور

حسان تمبكتي - ألفريد ندياي - إيفر بانيجا

هتان باهبري - كارلوس ابريليو - لوسيانو فييتو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - متعب المفرج - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- محمد كانو

ماتيوس بيريرا - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

تأهل الزعيم لهذا الدور بعد التغلب على النصر في ديربي الرياض بدور ربع النهائي، في حين أن الشباب يتواجد في نصف النهائي بعد التفوق على الأهلي بنفس النتيجة بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال ضد الشباب، والتي تقام ضمن إطار دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد فيصل بن فهد.