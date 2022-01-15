الهلال ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 3 × 2 التعاون

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نهاية المباراة بفوز الهلال على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين

92' أووووووووه خطيرررة من التعاون، فهد الرشيدي كاد أن يسجل التعادل ولكن مد الله يتدخل وينقذ الموقف

88' عررررررررضية من ماريجا ولكن كاسيو يمسك بالكرة قبل أن تصل إلى جوميز

87' تبديل للهلال بخروج بيريرا ودخول جوميز

86' تسديدة قوووية من فهد الرشيدي ولكنها تمر بسلام على مرمى الهلال

82' تبديلين للهلال بدخول الشمراني وكويلار وخروج اليامي وكاريلو

80' أووووووووووووووووووووووووه دفاع التعاون يشتت تسديدة ماريجا من على خط المرمى، الهلال يواصل إهدار الفرص

79' أووووووووووه قريبة من الدوسري الذي براوغ الجميع قبل أن يسدد! ولكن الكرة تمر فوق العارضة

77' تبديل للتعاون بدخول محمد أبو سبعان

74' أوووووووه جحفلي يرتكب خطأ فادح، كاد أن يمنح انفراد لتاوامبا ولكن المعيوف يخرج من مرماه وينقذ الموقف

72' تسديدة قووووووية من بيريرا، تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

67' تحركات موسي ماريجا تزعج دفاع التعاون كثيرًا

تبديل للتعاون بخروج عبد المالك العييري ودخول فهد الرشيدي

60' خطيرررررة للهلال، عرررررضية من بيريرا ورأسية من كاريلو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

57' أووووووووووووووه المعيوف يتصدى لكرة خطيرررررة من الكاميروني تاوامبا

55' خطيرررررة للهلال، تسديدة من بيريرا ولكن دفاع التعاون يعترض الكرة قبل أن يشتتها حارس المرمى

51' تمريرة طولية رائعة من كاريو بإتجاه ماريجا ولكن الكرة تطول وتصل سهلة إلى كاسيو

46' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية للشوط الثاني، ماريجا يتقدم للهلال للمرة الأولى في المباراة، عررررضية من حمد اليامي ورأسية من ماريجا تسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابي بين الهلال والتعاون بهدفين لكل فريق

43' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الدوسري يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز التعادل للهلال

42' رررررررركلة جزااااااااااااااااء ثااااااالثة في المباراة، من نصيب الهلال هذه المرة، بعد تدخل قوي من سانتوس على مد الله العليان

39' بيريرا يسدد الكرة قووووووووية وتمر فوق العارضة

38' ركلة حرة مباشرة للهلال من على حدود منطقة الجزاء بسبب وجود لمسة يد على ميدران

37' الهلال يضغط بقوة لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول

30' مد الله العليان يسقط داخل منطقة الجزاء، يطالب بالحصول على ضربة جزاء، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

28' جووووووووووووووووووووووووووووووول محمد كانو يصحح خطأه ويقلص الفارق للهلال، عرررضية رائعة من بيريرا، رأسية من كااااااانو تسكن الشِباك

27' عرررررررضية خطيرررة من بيريرا ولكن دفاع التعاون يشتت الكرة ببراعة قبل أن تصل إلى ماريجا

25' انطلاقة قوووووية من البيروفي كاريلو، وتسديدة قوووووية ولكن الكرة تصطدم في الجزء الخارجي من العارضة

23' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هنريكي يحرز الهدف الثاني للتعاون، بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح

22' أوووووووووووووه ركلة جزاء ثانية للتعاون! بعد أن قام كانو بعرقلة لاعب التعاون.. وكان الحكم قد راجع اللعبة عبر تقنية الفار

17' عررررضية من بيريرا ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع التعاون

12' أووووووووووووووووه ماريجا يهدر فرصة هدف محقق! تمريرة مذهلة من كاريلو تضع ماريجا أمام المرمى، ولكنه يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر

11' أووووووه خطيررررررة للهلال، ماريجا يفتك الكرة، يمرر إلى كاريلو، وتسديدة ولكن كاسيو يمسك بالكرة

7' تعطل اللعب لإصابة طارق عبدلله لاعب التعاون

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاوامبا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويُحرز الهدف الأول للتعاون

4' ركلة جزااااااااااااااااااااء للتعاون! الحكم يراجع اللعبة في تقنية الفيديو، ويكتشف وجود لمسة يد على مدافع الهلال أثناء تشتيت الفرصة السابقة

2' أوووووووووه دفاع الهلال يخرج كرة من على خط المرمى! ضربة حرة غير مباشرة للتعاون، ارتباك داخل منطقة الجزاء، رأسية من تاوامبا يخرجها جحفلي، ترتد إلى سيلفا الذي يسدد ولكن الدفاع يُخرجها بصعوبة قبل أن تسكن الشِباك

انطلاق المباراة

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو دوس أنجوس

سعد بالعبيد - عون السلولي - إياجو سانتوس - طارق محمد

سميحان النابت - سيدريك أميسي

عبد الملك العييري - ألفارو ميدران - لوفاندرو هنريكي

لياندر تاوامبا

📋| تشكيلة #الذئاب لمواجهة "الهلال" في الجولة "الـ17" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. #ComeOnWolves 🐺 pic.twitter.com/aSXWcehn0A — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 15, 2022

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

مد الله العليان - محمد جحفلي - جانج هيون سون - حمد اليامي

سلمان الفرج - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - أندري كاريلو

موسى ماريجا

أما التعاون فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.

يتواجد الهلال في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراة أقل من المتصدر، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وسيحاول استغلال الحالة المعنوية الرائعة بعد الفوز الكبير على الطائي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.