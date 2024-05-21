الريدز لن يوافق إلا بشرط واضح

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يستعد أحد عمالقة الدوري السعودي للفوز بصفقة مهمة وذات ثقل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشف الصحفي الإيطالي رودي جالتي، خبير الانتقالات في أوروبا، عن اتجاه صندوق الاستثمارات السعودية للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.

وأشار إلى أن مسؤولي الكرة السعودية يتمسكون بالتعاقد مع حارس من الفئة الأولى، لتدعيم أحد الفرق الكبرى بالمسابقة، دون الكشف عن اسمه، ولذلك استقروا على التعاقد مع أليسون.

ويرتبط أليسون (31 عامًا) بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، لذلك لن يفرط الريدز في خدمات حارسه الأساسي، إلا بمقابل مادي ضخم.

وأوضح جالتي أن صندوق الاستثمارات السعودي يجهز عقدًا ضخمًا لإقناع ليفربول ببيع حارسه، الذي سيحصل على راتب كبير حال انتقاله للعب بأحد أندية دوري روشن.

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وحال نجح صندوق الاستثمار في حسم الصفقة، لن يكون الهلال بطل دوري روشن هو المستفيد بكل تأكيد، خصوصًا أنه يضم بين صفوفه الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، بينما يعاني النصر والاتحاد من أزمة واضحة في حراسة المرمى.

يذكر أن أليسون غاب لفترات طويلة عن ليفربول هذا الموسم بسبب الإصابة، حيث شارك في 32 مباراة في جميع المسابقات، واستقبل 32 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

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