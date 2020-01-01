جيوفيكنو يُثبت صحة رأي لوشيسكو ويُكافئه على قراره

المدرب الروماني اختار النجم الإيطالي لقائمة الهلال الآسيوية

حقق الهلال السعودي انتصاره الثاني على التوالي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ، بانتصاره خارج السعودية على شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف واحد.

الفريق السعودي صعد لصدارة المجموعة الثانية في البطولة القارية برصيد 6 نقاط، ويُشاركه باختاكور الأوزبكي بنفس الرصيد بعد انتصاره على شباب الأهلي وشاهر خودرو.

المزيد من الفرق

الدور على اللاعبين وإدارة ترفض المنافسة - ردود أفعال إقالة جروس

وشهدت مباراة استاد أحمد بن راشد في دبي تألقًا لافتًا لنجم الهلال "سيباستيان جيوفينكو" الذي كان العنصر الأفضل في منظومة فريقه الهجومية خاصة خلال الشوط الأول، وقد كان خلف جل هجماته الخطيرة وفرصه المحققة.

جيوفينكو أثبت خلال اللقاء صحة قرار المدرب رازفان لوشيسكو في اختياره وتفضيله على كارلوس إدواردو في قائمة الهلال الآسيوية، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل بين مشجعي الزعيم لرغبة البعض منهم تواجد المخضرم البرازيلي في قائمة دوري أبطال آسيا بعد مستواه الممتاز هذا الموسم.

التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن حسم لوشيسكو لـ3 أسماء من الأربعة وأنه يُفاضل بين جيوفينكو وإدواردو وقد اختار الأول في النهاية، ليحافظ على اختياراته للرباعي الأجنبي في دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

لاعب يوفنتوس سابقًا حاول التسديد اليوم 3 مرات على مرمى شباب الأهلي، واحدة منهم كانت على المرمى وكادت أن تُسفر عن هدف لولا تألق ماجد ناصر في إبعادها، وقد صنع هدف الهلال الأول بتمريرة رائعة لجوميس ومنحه تمريرة سابقة ممتازة لكن المهاجم الفرنسي لم ينجح في استغلالها جيدًا.

الجناح وصانع الألعاب الإيطالي صال وجال خلال اللقاء واخترق دفاع شباب الأهلي مرارًا وتكرارًا، حتى أنه صنع 5 فرص لزملائه في اللقاء وربح 3 أخطاء، وقد بلغت نسبة دقة تمريراته 85% وبلغت 27 تمريرة.

أرقام جيوفينكو خلال مباراتي دوري أبطال آسيا هذا الموسم

الجميل في جيوفينكو أنه يُدرك جيدًا التحركات والأدوار المطلوبة منه في مركز صناعة اللعب خلف المهاجم الأوحد في طريقة لعب 4-2-3-1، إذ يتحرك يمينًا ويسارًا وطوليًا للأمام والخلف لملء المساحات الفارغة في دفاع ووسط المنافس، كما أنه يُوفر للمهاجمين والقادمين من الخلف للأمام التمريرات العرضية والبينية الممتازة، ويُتوج كل هذا بتسديدات رائعة سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة بجانب المهارات المذهلة في الاختراق والمراوغة.

ولا ينسى اللاعب أدواره الدفاعية ويُشارك في منظومة الضغط القوي الذي يُنفذه الهلال أحيانًا ضد منافسيه، وهو ما يجعله ينال رضا مدربه الروماني.