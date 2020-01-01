مدرب شباب الأهلي: جوميس يستحق ما دفعه الهلال لأجله

المدرب يتحدث بعد خسارته أمام الفريق السعودي

أشاد رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي بالفرنسي بفاتيمبي جوميس مهاجم الهلال مؤكدًا أنه يستحق كل ما دفعه الفريق السعودي لأجله.

شباب الأهلي خسر على ملعبه "استاد أحمد بن راشد" مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل جوميس هدفي فريقه السعودي.

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المدرب الأرجنتيني أبدى رضاه عن أداء فريقه خلال مباراتيه في البطولة القارية رغم أنه خسرهما، مضيفًا "شباب الأهلي قدم مباراة جيدة رغم الخسارة التي حزنت لها كثيرًا، لكن أعجبني طريقة الضغط التي نفذها اللاعبون وروحهم القتالية الكبيرة، علينا الحفاظ على هذا النهج في اللعب خلال الفترة القادمة، خاصة أنه بانتظارنا مباراة مهمة ضد بني ياس في كأس رئيس الدولة".

أضاف "لعبنا أمام فريق قوي صاحب خبرات كبيرة ويمتلك لاعبين مميزين ومهمين، ندرك تمامًا حجم صفقات الهلال، ورغم هذا وصلنا لمرماهم بهجمات جيدة وسيطرنا على أجزاء من المباراة، هدفنا بالطبع كان الفوز خاصة بعد تراجع النتائج مؤخرًا".

"قدمنا مباراتين جيدتين في دوري أبطال آسيا ولست معجبًا بالطبع بالخسارة، لكن الأهم في تلك الظروف هو العودة سريعًا لمستوانا القوي ونتائجنا الإيجابية وأن نركز على علاج الأخطاء وتفاديها مستقبلًا".

وردًا على سؤال حول هروب جوميس من الرقابة الدفاعية كثيرًا خلال المباراة ونجاحه في إحراز هدفين، قال أروابارينا "كم تبلغ تكلفة صفقة اللاعب؟ جوميس يستحق كل ما دفعه الهلال لأجله".