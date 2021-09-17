"الهلال سيُعاني أمام الاتفاق، والاتحاد أفضل من النصر"

مباراتا قمة في انتظارنا يوم غدٍ في الدوري السعودي

يشهد اليوم الثالث والأخير من مباريات الجولة الخامسة في الدوري السعودي مباراتي قمة في الرياض، تجمع الأولى الهلال مع الاتفاق على استاد الملز فيما الثانية النصر مع الاتحاد في مرسول بارك.

الإعلامي أحمد المصيبيح علق على المباراتين متوقعًا لقاءً صعبًا للهلال أمام الاتفاق، فيما أشار إلى أن الاتحاد أفضل من النصر هذا الموسم.

الهلال حقق فوزين وتعادل خلال مبارياته الثلاثة وقد أجلت مباراته الرابعة لانشغاله بمواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، والتي حسمها لصالحه وتأهل لدور الـ8.

المصيبيح قال عن اللقاء القادم خلال برنامج كورة "المباراة ستكون صعبة جدًا جدًا على الهلال رغم أنها ستُقام في الرياض، المدرب لو لم يتخل عن قناعاته باللعب بمهاجمين فالفريق سيُعاني لأنه سيُواجه فريقًا منظمًا ومعه مدرب كبير ومتمرس ولاعبين جيدين".

الناقد الرياضي انتقل إلى لقاء القمة بين النصر والاتحاد، إذ قال "الاتحاد أفضل فنيًا من النصر، فوز النصر إن حدث سيكون بفضل دعم جمهوره، الأجواء المحيطة باللقاء لن يكون لها تأثير كبير سواء تنافس الفريقين في سوق الانتقالات أو غيره".

تابع "النصر قد يتعرض لخسارة قاسية حال وضع المدرب تحت المجهر وأشعرته الإدارة أن اللقاء قد يكون الأخير له ووصل هذا الأمر للاعبين، باعتقادي أخيرًا أن عبد الرزاق حمدالله سيكون له دور كبير حال فاز النصر، خاصة أنه لاعب جماهيري".

يُشار إلى أن الاتحاد حقق 3 انتصارات وخسارة فيما خسر النصر مباراة وفاز في مباراتين حتى الآن في الدوري السعودي.

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