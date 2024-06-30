الهلال سيظهر مرتين فقط في الميركاتو .. جيسوس يحدد صفقاته المطلوبة!

خطة جيسوس لميركاتو الهلال..

يبدو أن نادي الهلال لن يكون ذا حضور كبير خلال فترة الميركاتو الصيفي، بناءً على خطة البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي يريد الحفاظ على جيل الثلاثية.

وحقق الهلال إنجازًا تاريخيًا خلال موسم 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني جورج جيسوس، حيث توج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، كما سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

وأفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، خبير الانتقالات العالمية، في رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأن الهلال سيحظى بسوق انتقالات هادئ في الميركاتو الصيفي، مضيفًا "جيسوس راضٍ تمامًا عن الفريق الذي حطم الرقم القياسي للانتصارات في تاريخ كرة القدم، ولن يطلب تغييرات كثيرة".

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وأضاف جاليتي أن الهلال يبحث فقط عن صفقتين تحت 20 عامًا، من أجل إكمال قائمة أجانب الفريق، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن للمحترفين، بتسجيل 10 أجانب في القائمة، شرط قيد لاعبين اثنين من مواليد 2003 فما بعد.

وكان الهلال قد استقر على تمديد عقد جيسوس لموسم رياضي واحد، حيث علّق رئيس المؤسسة غير الربحية، فهد بن نافل، على هذا الأمر، قائلًا إن الإدارة تحافظ على استقرار النادي، وسيتم تقييم أداء البرتغالي عقب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وتشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة.