الهلال يقترب من التجديد لذعار العتيبي وإعارته

الهلال ضم مدالله عليان من التعاون والعتيبي قد يتجه للاتجاه المقابل

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل اقتربت من التوصل لاتفاق مع ذعار العتيبي على تجديد العقد المبرم بينهما، ومن ثم انتقال اللاعب بالإعارة لأحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

متصدر الدوري السعودي كان قد أعلن يوم أمس تجديد عقود 3 من لاعبيه الشباب هم منصور البيشي ورياض الغامدي وتركي المطيري، وينشطون جميعًا في فريق 19 عامًا في النادي، وقد تم تجديد العقود لمدة عامين قادمين.

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وأوضحت الشرق الأوسط أن الهدف القادم هو تجديد عقد العتيبي الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة 3 سنوات قادمة ومن ثم إعارته لنادٍ آخر على الأرجح سيكون التعاون الذي كان قد طلب ضمه ضمن صفقة انتقال مدافعه مدالله عليان للهلال في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

الهلال كان قد نجح في ضم مدالله عليان هذا الموسم بدلًا من الانتظار للصيف القادم مقابل تخليه عن بطاقة مدافعه حسن كادش لنادي سكري القصيم، وقد ينقل العتيبي صاحب الـ20 عامًا كذلك للتعاون خلال الأيام القليلة القادمة.

يُشار لأن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، والتي ستُلعب بدءً من يوم الخميس القادم وعلى مدار اليومين التاليين.