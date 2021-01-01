مفاجأة قاسية .. الفرج يُعاني من قطع في الأربطة ومدة العلاج صادمة

نجم وسط الهلال تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مفاجأة قاسية تخص إصابة سلمان الفرج قائد الهلال، والتي تعرض لها خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي يوم السبت الماضي.

الهلال كان قد أعلن يوم أمس إصابة الفرج بالتواء شديد في الكاحل، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض الفحوصات التي أجراها اللاعب على جراح متخصص في القدم لتحديد مدى حاجته لتدخل جراحي من عدمه وطبيعة العلاج والتأهيل.

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الاقتصادية نقلت عن مصدر مقرب من اللاعب قوله أن الفرج تعرض لقطع في أربطة الكامل، مما سيُبعده عن الملاعب لمدة تتجاوز الـ4 أشهر، مما قد يعني أن موسمه انتهى مع الفريق السعودي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حمود الغاشم استشاري العظام وإصابات الملاعب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب قوله حول إصابة الفرج "هناك أربطة خارجية في مفصل القدم، قد يكون هناك تمزق من الدرجة الأولى فيها، اللاعب يحتاج إلى تشخيص سريري عبر أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد نوعية الإصابة، وقد يغيب عن الملاعب أكثر من ستة أسابيع".

أضاف "الالتهابات، إن وجدت، لا تمنع التشخيص لكن لا بد من معرفة نوعية الإصابة بشكل دقيق حتى يتم تشخيصها وتحديدها بشكل أكبر، وعليها نعرف مدة غيابه ونوعية برنامج تأهيله".