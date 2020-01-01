اتفاق واختلاف في مفاوضات الهلال لتجديد عقد سلمان الفرج

عقد نجم الوسط يدخل الفترة الحرة في يناير القادم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن آخر تطورات مفاوضات الهلال مع نجم وسطه سلمان الفرج لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل ترغب في غلق هذا الملف مبكرًا للتركيز على المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، خاصة بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة الأسبوع الماضي أمام الفتح.

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الصحيفة السعودية أوضحت أن الهلال كان قد تقدم بعرضه الأول لتجديد عقد الفرج لثلاث سنوات قادمة قبل عدة أسابيع، لكن تم رفضه من جانب اللاعب لعدم اقتناعه بالتفاصيل، سواء مدة العقد أو الجوانب المالية.

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وأضافت أن الطرفين اتفقا شفهيًا على زيادة مدة العقد إلى 4 سنوات، لكن الخلاف مازال قائمًا بينهما حول التفاصيل المالية، مشيرة إلى أنه ليس بالخلاف الكبير ويُتوقع حله والتوصل لاتفاق قريبًا.