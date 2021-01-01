الفارق بينهما 6 ملايين ريال .. الكشف عن قيمة عرضي الهلال والنصر لسلمان الفرج

عقد نجم الوسط دخل الفترة الحرة

كشفت إذاعة يو أف أم السعودية عن قيمة عرضي الهلال و النصر لنجم الوسط السعودي سلمان الفرج، إذ يهدف الأول لتجديد عقده فيما يسعى الثاني لخطفه من غريمه.

الهلال بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقد الفرج منذ عدة أسابيع، وقد توصلا لاتفاق حول مدة العقد لكن هناك خلاف كبير حول التفاصيل المالية.

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صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أوضحت أن اللاعب يرى عرض النادي لتجديد عقده لا يتناسب أبدًا من الناحية المالية مع اسمه وإمكانياته وتاريخه الكبير خاصة في ظل حصول بعض اللاعبين المحليين والأجانب على مزايا مالية أكبر كثيرًا رغم أن بعضهم لا يُشارك أساسيًا، وفي ظل وصول عرض قوي من نادي النصر وتصاعد اتصالات وسطاء نصراويين به لحثه على الإنضمام للفريق.

إذاعة يو أف أم أكدت عبر مصادرها الخاصة أن عرض الهلال لتجديد عقد الفرج وصل إلى 31 مليون و200 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات، فيما يعرض النصر مقابل نفس المدة مبلغ 37 مليون و200 ألف ريال، مما يعني أن الفارق بين العرضين يصل إلى 6 ملايين ريال.

يُشار إلى أن الفرج دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال بالفعل في بداية يناير الجاري، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2021.