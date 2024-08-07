"ولدنا وقع في يد عصابة" .. وكيل لاعبين يفجر قضية خطيرة تهدد مستقبل سعود عبدالحميد

كواليس خطيرة في أزمة احتراف سعود عبدالحميد..

فجر وكيل اللاعبين نواف المهدي، قضية خطيرة للغاية؛ تمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل عدد من النجوم السعوديين، وفي مقدمتهم سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

سعود دخل في أزمة كبرى مع الهلال وجماهيره؛ بعد إصراره على "الاحتراف" في أوروبا، عقب الأنباء عن رغبة أكثر من فريق في التعاقد معه؛ على رأسهم روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. زعم المهدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن لاعب سعودي - في إشارة إلى سعود على الأغلب - وقع في يد من اسماهم بـ"العصابة"، يديرها وكيل أعمال من خارج المملكة العربية السعودية.

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وحذر من أن هذا الوكيل له "أذرعًا" داخل البلاد، يعمل من خلالهم لتحقيق أهدافه؛ قائلًا: "أعرفهم بالاسم وأعرف طرقهم وأساليبهم؛ يقدمون الوهم للاعبين، للحصول على توقيعهم.. وولدنا وقع في يد هذه العصابة".

وكشف نواف المهدي عن أن هذا الوكيل ومن خلال أذرعه التي تعمل داخل المملكة، يقوم بتزوير "عروض" للاعبين السعوديين؛ لإيهامهم بأنهم مطلوبين في الخارج.

وشدد المهدي على أن هذه الخطط غالبًا ما تنجح؛ لأن أغلب اللاعبين السعوديين غير معنيين ومهتمين بالتدقيق، ويجهلون مثل هذه الأمور؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن الأنباء تضاربت بشأن حقيقة العروض المقدمة إلى سعود عبدالحميد؛ حيث أكدت العديد من المصادر المقربة من الهلال، على أن الإدارة لم تصل إليها أي شيء من روما أو أستون فيلا، وغيرهما من الفرق الأوروبية، وأن الأمر عبارة عن "تسويق" للاعب في الخارج.