سالم الدوسري يرد على الانتقادات .. ويؤكد: الأخطاء تمنح الهلال الألقاب!

ماذا قال سالم الدوسري؟..

رد النجم الدولي سالم الدوسري، ساحر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على "الانتقادات" التي تعرض لها في الفترة الماضية؛ بسبب تذبذب مستواه.

سالم يستعد للمشاركة مع الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقلل سالم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، من الانتقادات التي يتعرض لها؛ قائلًا: "كل من يلعب في الهلال، هو تحت الضغط، ونحن اعتدنا على ذلك تمامًا".

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وشدد النجم الدولي السعودي، على أن الانتقادات التي يتعرض لها نجوم لزعيم الهلالي، تمنحهم ثقة أكبر في أنفسهم؛ خاصة أنهم لاعبين محترفين، يستطيعون التكيف مع أي ظروف.

وعن نكسة الموسم الماضي في البطولة القارية.. أكد سالم الدوسري أن الهلال يتعلم من أخطائه، وهذا يساعده على التتويج بالألقاب في كل موسم.

جدير بالذكر أن الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بعد السقوط أمام العين الإماراتي، في دور نصف النهائي.