سالم الدوسري .. فخر الصناعة السعودية و"جوكر" الهجوم في الهلال

نجم الهلال يؤدي كالمعتاد موسمًا رائعًا

لا مشكلة في غياب كاريلو أو جوميس أو جيوفينكو أو الوافد الجديد فييتو .. المشكلة الكبرى في غياب سالم الدوسري. هذا هو شعار جماهير الهلال هذا الموسم في الدوري السعودي.

سالم الدوسري رفع شعار "صنع في السعودية" ومنحه قيمة كبيرة هذا الموسم، أكد أنه فخر الصناعة المحلية في كرة القدم السعودية وأن تألقه في المواسم الماضية لم يكن صدفة وأن الحفاظ على مستواه المذهل ليس محل شك أو تساؤل.

صاحب الـ29 عامًا لعب 20 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7 بجانب 20 فرصة لزملائه اللاعبين، لكنه لم يكن أفضل لاعبي الهلال بل تفوق عليه عدد من زملائه في الأهمية والحسم.

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الدوسري انتفض بقوة هذا الموسم وعوض الهلال عن التراجع المخيف في مستوى أجانبه خاصة أندريه كاريلو وسيباستيان جيوفينكو وحتى بافيتمبي جوميس، وعدم ظهور الوافد الجديد لوسيانو فييتو بالمستوى المطلوب.

لعب الدولي السعودي هذا الموسم 11 مباراة ولم يغب سوى للإصابة، سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف بجانب 21 فرصة لزملائه اللاعبين، وقد قام بـ27 مراوغة ناجحة وسدد 8 مرات على المرمى.

أهمية الدوسري في المنظومة الهجومية للهلال لا تتوقف فقط عند مهاراته وتمريراته وأهدافه، بل قدرته الرائعة على شغل جميع المراكز خلف المهاجم سواء الجناح الأيسر أو الأيمن أو اللاعب خلف المهاجم .. بجانب أدائه الدور الدفاعي بامتياز ومساعدة الفريق في سرعة استعادة الكرة وتنفيذ الضغط المضاد، إذ نجح اللاعب في افتكاك الكرة 14 مرة هذا الموسم بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

والجميل أنه لا يمتلك فقط الجودة الفنية والبدنية، بل كذلك السمات الشخصية والعقلية المناسبة لفريق يُنافس دومًا على جميع البطولات مثل الهلال ... فريق لا يعرف الرضا بالتعادل أو الأداء المشرف، لا يعرف سوى لغة الفوز والصدارة وحصد الألقاب.

الدوسري غاب عن مباراة الأهلي في الجولة قبل الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكنه عاد أمام التعاون ليقود الهلال بأداء مذهل للفوز بهدفين دون رد، وقد منحه موقع سوفا سكور تقييم 8.2 خاصة أنه لعب خلال اللقاء في عدة مراكز.

الموقع ذاته وفي ترتيبه للاعبي الدوري السعودي حسب تقييمه الخاص يضع الدوسري على الصدارة متقدمًا على لاعبين محليين وأجانب كثر كلفوا أنديتهم الملايين والملايين، إذ حصل اللاعب على تقييم 7.47.

وقد تحدث عنه الناقد الرياضي محمد الخميس قائلًا في 18 يناير الماضي "سالم الدوسري حتى وإن تراجع مستواه مؤخرًا، فهو اللاعب الأبرز في الهلال هذا الموسم، حتى في مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا".

أضاف "المستفيد الأكبر من تألق الدوسري هم رفاقه في هجوم الهلال، وأقول بوضوح أن ما قدمه اللاعب هذا الموسم لم يُقدمه أي لاعب أجنبي في الهلال".