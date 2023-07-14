بعد الهلال وسافيتش .. رئيس لاتسيو يرد على انتقال إيموبيلي إلى السعودية

هل ينضم إلى كتيبة نجوم دوري روشن السعودي؟!

كشف كلاوديو لوتيتو، رئيس مجلس إدارة نادي لاتسيو الإيطالي، حقيقة انتقال تشيرو إيموبيلي، هداف الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لاتسيو ودع منذ أيام قليلة، متوسط ميدانه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ونفى لوتيتو في تصريحات لـ"Il Messaggero"، طلب إيموبيلي، الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي، في الصيف الحالي، والانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال رئيس لاتسيو: "اللاعب لم يتصل بي، لإخباري برغبته في الرحيل، كما لم أتلق أي عرض سعودي من أجله - حتى الآن -.. لذلك نحن لا نتحدث عن أي شيء".

ووضع كلاوديو لوتيتو، شرطًا للموافقة على رحيل تشيرو إيموبيلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، إذا أراد أي فريق التعاقد معه؛ وهو دفع مبلغ 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اسم إيموبيلي، ارتبط بالانتقال إلى نادي الشباب السعودي أو مواطنه الوحدة، في الصيف الحالي، مقابل 35 مليون يورو في عامين.