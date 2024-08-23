بعد الكثير من الجدل .. الهلال يرسل رده النهائي إلى روما في صفقة سعود عبدالحميد

انتهى الأمر..

أصدر نادي الهلال قرارًا نهائيًا بشأن انتقال الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، إلى صفوف فريق الكرة بنادي روما الإيطالي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد جدل دائر خلال الفترة الماضية، بشأن رحيل سعود أو بقائه داخل أرجاء الزعيم.

وينتظر عشاق الكرة في المملكة، رؤية سعود عبد الحميد كأول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي، بانتقاله إلى صفوف روما، وسط تقارير تؤكد أن قيمة انتقال اللاعب ستبلغ 2.5 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن سعود عبد الحميد سينضم رسميًا إلى روما، بعد موافقة إدارة الهلال اليوم، في خطاب تلقاه النادي الإيطالي، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى روما خلال الساعات القليلة المُقبلة.

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وقرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، استبعاد سعود عبد الحميد من بعثة الأزرق، التي سافرت إلى نجران، استعدادًا لملاقاة الأخدود، مساء الغد (السبت)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي (موسم 2024-2025).

وطبقًا لذلك، فإن سعود عبد الحميد (25 عامًا) قد اختتم مشواره مع الهلال، بالتتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث شارك أساسيًا في المباراة النهائية أمام النصر، والتي شهدت فوز الأزرق بنتيجة (4-1).