"الهلال هو الذي رفض ميسي" .. رسالة مشجع تثير الجدل ومقدم "دورينا غير" يرد بالإشارة إلى رأسه!

"الهلال أقوى من ميسي"

وجه الإعلامي عبد الرحمن العامر، ردًا مقتضبًا على متابع، ذكر بأن نادي الهلال هو الذي رفض التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، وليس العكس.

وتقدم الهلال بعرض إلى ليونيل ميسي في صيف 2023، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما ذكرت تقارير بأن العرض السعودي المقدم إلى البرغوث الأرجنتيني، بلغ 1.4 مليار يورو، ولكنه قرر اتخاذ خطوة إنتر ميامي.

وقال أباعود، مقدم برنامج "دورينا غير"، "هل من المعقول لأحد أن يأتيه ميسي ويقول لا ما راح تأتي، والهلال أقوى من ميسي؟ بالعقل والمنطق (مشيرًا إلى رأسه)، لا نراهم مجرد لاعبين".

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ويرتبط ليونيل ميسي (37 عامًا) بعقد مع إنتر ميامي، حتى ديسمبر المُقبل، فيما شارك بطل كأس العالم 2022، مع الفريق الأمريكي في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما فاز بلقبي كأس الدوريات ودرع المشجعين، فيما ودع الدوري الأمريكي من الأدوار الإقصائية، بعد الخسارة أمام أتالانتا يونايتد.

ويستعد الفريقان للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 14 يونيو وحتى 13 يوليو المُقبلين، بمشاركة 32 فريقًا، حيث يلعب الهلال في المجموعة الثامنة، ليواجه فرق ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي، فيما يحل إنتر ميامي في المجموعة الأولى، في مواجهة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.