"لا يفهمون شيئًا ومكانه في الهلال مضمون!" .. نجم برشلونة يسخر من منتقدي نيمار ويؤكد: حياته ليست ملكًا لأحد

دفاع قوي عن نيمار جونيور..

فتح رافينيا دياز، نجم العملاق الإسباني برشلونة، "النار" على منتقدي مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

نيمار الذي انضم إلى الهلال في صيف 2023، اقترب من العودة إلى الملاعب مجددًا، وذلك بعد غياب عامٍ كامل؛ بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي".

رافينيا وصف في تصريحات مع شبكة "إي إس بي إن"، منتقدي نيمار بـ"الأشخاص الذين لا يفهمون شيئًا في كرة القدم"، لافتًا إلى أن البعض يهاجم نجم الهلال، بسبب حياته الشخصية فقط.

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وأضاف نجم نادي برشلونة: "حياة نيمار الشخصية ليست ملكًا أو من شأن أي أحد؛ لابد أن يكون الحكم على اللاعب، بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر فقط".

وأعرب رافينيا دياز عن حبه لنجم الزعيم الهلالي، بسبب طريقة تعامله معه واستقباله الرائع له، منذ أول يوم انضم فيه إلى المنتخب البرازيلي.

وشدد رافينيا على أن مكان نيمار في منتخب البرازيل ونادي الهلال "مضمون"، مؤكدًا على أن اللاعب بمجرد شفائه من الإصابة وعودته لملامسة الكرة مجددًا؛ من المستحيل أن لا يلعب "أساسيًا" مع السامبا أو الزعيم.

ونفى إمكانية دخوله في خلافات مع نيمار، بسبب اللعب في مركز صانع الألعاب بمنتخب البرازيل؛ قائلًا: "لم يتبادر في ذهني هذا الأمر أبدًا، مستعد لتغيير مكاني في الملعب، أو حتى الجلوس على دكة البدلاء، بمجرد عودته إلينا".

واعتبر رافينيا دياز في نهاية حديثه، أن نيمار جونيور أحد أفضل اللاعبين في العالم، حتى ولو لم يفز بالجوائز الفردية؛ منوهًا إلى أن أهمية نجم الهلال تتخطى المستطيل الأخضر فقط؛ حيث يملك تأثيرًا كبيرًا في غرفة الملابس، وعلى اللاعبين الشباب.

جدير بالذكر أن رافينيا كان بإمكانه "مزاملة" نيمار في نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ إلا أنه رفض عرضًا ضخمًا من الزعيم، مفضلًا البقاء في صفوف برشلونة، وتحقيق النجاحات معه.