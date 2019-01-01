رازفان يستبعد نواف العابد و4 عروض لأحمد أشرف

لقت إدارة الموج الأزرق برئاسة فهد بن نافل أكثر من 4 عروض من أجل التعاقد مع اللاعب أحمد أشرف

ماجد جزر

خرج اللاعب نواف العابد من حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم في مباراة الفريق أمام نادي أبها في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الزعيم النادي الوافد جديدًا على مسابقة الدوري على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وبرر رازفان استبعاد العابد برغبته في عدم الاستعجال في عودة اللاعب بعد أن عاودته الإصابة السابقة في أسفل عضلات البطن.

وفي إطار أخر، تلقت إدارة الموج الأزرق برئاسة فهد بن نافل أكثر من 4 عروض من أجل التعاقد مع اللاعب أحمد أشرف، وذلك إما بالانتقال النهائي أو الإعارة.

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ولم يحسم المدير الفني الروماني مصير اللاعب حتى الأن، والذي يمتد عقده مع الفريق لمدة موسم ونصف.