بشرى للوشيسكو عقب فترة التوقف الدولي

الزعيم يلتقي بالنصر عقب التوقف

يستعيد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، واحد من أهم لاعبي فريقه الذي غاب خلال الفترة الماضية، عقب فترة التوقف الدولي الحالية.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متوقف حاليًا، نظرًا لإقامة معسكر للمنتخب السعودي الأول، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصدر رسمي بالزعيم أكد أن الفريق سيستعيد خدمات لاعب خط وسطه عبد الله عطيف، بعد انتهاء التوقف.

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وأوضح المصدر للصحيفة أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية على الفور، إذ غاب خلال الفترة الماضية بتوصية من الجهاز التأهيلي، الذي أراد عودته بشكل تدريجي، كونه غاب عن المباريات لفترة طويلة.

عطيف كان قد أصيب في شهر مارس الماضي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خاض على إثر لعملية جراحية في مدينة برشلونة الإسبانية.

ومن المقرر أن يعود الهلال بمواجهة ديربي العاصمة أمام النصر في 23 من نوفمبر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

الأزرق يتصدر جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، متساويًا في النقاط مع الشباب؛ صاحب الوصافة.