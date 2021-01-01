خاص | إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الهلال

الزعيم يتراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة

لم تمر هزيمة الهلال أمام أبها، اليوم الخميس، مرور الكرام، بعدما تراجع أداء الزعيم بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة.

الزعيم هُزم من أبها في اللحظات الأخيرة بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن مجلس إدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل، قرر إقالة الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق، قبل ضياع المنافسة على اللقب المحلي.

الزعيم في آخر سبع مباريات له، لم يحقق سوى انتصار وحيد أمام التعاون بثنائية نظيفة، فيما تعادل في خمس مباريات، وخسر لقاء وحيد.

لوشيسكو تولى المسؤولية الفنية للهلال في يوليو 2019، ونجح الموسم الماضي في حصد الثلاثية؛ الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وخلال هذه الفترة قاده في 69 مباراة، حقق الفوز في 45 منها، وتعادل في 15، وخسر تسعة لقاءات أخرى.

الزعيم يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب؛ محتل الصدارة.