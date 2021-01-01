سامي الجابر يحذر إدارة الهلال من إقالة لوشيسكو

جول علم من مصادره أن الإدارة قررت إقالة المدرب الروماني

وجه سامي الجابر؛ الرئيس والمدير الفني الأسبق لنادي الهلال السعودي، تحذيرًا لمجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، من إقالة الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني الحالي للفريق، مطالبًا إياه بالهدوء والتريث في اتخاذ القرار.

الزعيم تلقى هزيمة مفاجئة أمس الخميس، أمام أبها، بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملز، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن إدارة الأزرق قرر إقالة لوشيسكو، وتوجيه الشكر له، بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

الجابر كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال كان و سيظل من أفضل الاندية تعاملاً مع الأزمات. التشنج و اتخاذ قرارت متسرعة قد تصنع رده فعل مؤقتة لا تصنع مستقبل نتمناه للهلال".

وأضاف: " الثقة مهمة و الهدوء أهم لإعادة صياغة الفريق و إدارة الأزمة و تحديد مكامن الخلل المتعددة فما يحدث خلل أكبر من ان يكون له سبب وحيد".

الهلال كان و سيظل من أفضل الاندية تعاملاً مع الأزمات.



التشنج و اتخاذ قرارت متسرعة قد تصنع رده فعل مؤقتة لا تصنع مستقبل نتمناه للهلال.

الثقة مهمة و الهدوء أهم لإعادة صياغة الفريق و إدارة الأزمة و تحديد مكامن الخلل المتعددة فما يحدث خلل أكبر من ان يكون له سبب وحيد.



الهدوء مطلب💙 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) February 4, 2021

الزعيم في آخر سبع مباريات له، لم يحقق سوى انتصار وحيد أمام التعاون بثنائية نظيفة، فيما تعادل في خمس مباريات، وخسر لقاء وحيد.

لوشيسكو تولى المسؤولية الفنية للهلال في يوليو 2019، ونجح الموسم الماضي في حصد الثلاثية؛ الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وخلال هذه الفترة قاده في 69 مباراة، حقق الفوز في 45 منها، وتعادل في 15، وخسر تسعة لقاءات أخرى.

الزعيم يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب؛ محتل الصدارة.