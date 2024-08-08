"أحبك أخي الصغير" .. جوميس يوجه رسالة للاعب الهلال بعد إفلاته من مطرقة جورج جيسوس

المهاجم الفرنسي لا ينسى الهلال أبدًا

كما اعتاد دومًا، لا ينسى بافيتمبي جوميس مهاجم كاواساكي الياباني فريقه السابق، الهلال السعودي، وزملاءه اللاعبين، وقد قام بتوجيه رسالة رائعة لأحدهم بعد إفلاته من مطرقة المدرب جورج جيسوس.

نتحدث هنا عن مصعب الجوير لاعب وسط الهلال الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا للشباب وكان مستقبله محاطًا بالشكوك، ما بين عودته لارتداء القميص الأزرق أو تجديد إعارته أو انتقاله نهائيًا، خاصة في ظل تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا.

الهلال قدم إشارة عملية على بقاء الجوير معه الموسم القادم، وذلك بتواجده في جلسة التصوير الأخيرة للفريق بعد عودته من معسكره الإعدادي في النمسا وظهوره بالقميص رقم 18، وهو الذي كان يرتديه جوميس خلال تواجده مع الزعيم، بدلًا من رقم 43 الذي كان يرتديه منذ صعد للفريق الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ39 عامًا هنأ الجوير على عودته واستمراره مع الهلال، بقوله عبر منصة إكس "أنا سعيد جدًا بعودتك إلى عائلة الهلال. أتمنى أن يمنحك هذا الرقم الحظ والمزيد من النجاح لك وللهلال. أحبك أخي الصغير. المجد للأزرق".

يُشار إلى أن الجوير كان ضمن مجموعة من اللاعبين المحليين الذين يُنتظر أن يحسم جيسوس مستقبلهم ما بين البقاء أو الرحيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.