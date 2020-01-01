الهلال يُقدم قائمته لدوري أبطال آسيا دون لاعبيه الأجانب

النادي أجل قيد اللاعبين الأجانب للموعد النهائي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الهلال السعودي سُيقدم اليوم الجمعة قائمته المبدئية لدوري أبطال آسيا 2020، والتي لن تتضمن اللاعبين الأجانب.

ويسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية تغيير أو إضافة 5 أسماء في الموعد النهائي لتسجيل قوائمهم الآسيوية والمقرر في الأول من فبراير القادم، قبل أسبوع تقريبًا من انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

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وأوضحت الصحيفة أن الهلال سيُقدم قائمة مبدئية تضم 25 لاعبًا سعوديًا، وأن المدرب رازفان لوشيسكو فضل تأجيل قيد اللاعبين الأربعة الأجانب المسموح بهم للموعد النهائي، حرصًا منه على الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والبدنية والفنية عند انطلاق دوري أبطال آسيا.

ويُتيح الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في بطولاته تسجيل 4 لاعبين أجانب أحدهم من آسيا، وهو ما يُجبر الأندية في بعض الدول خاصة السعودية والإمارات وقطر على التخلي عن بعض لاعبيه الأجانب المسجلين في قوائمهم المحلية.