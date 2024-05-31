فيديو | "تصرف عنيف من علي البليهي ونيفيش يرد بغضب" .. ثنائي الهلال يورط جيسوس أمام النصر

ورطة كبرى لنادي الهلال أمام النصر..

ورط السعودي علي البليهي والسنغالي خاليدو كوليبالي، ثنائي قلب دفاع نادي الهلال، مدربهما البرتغالي جورج جيسوس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام النصر.

الهلال يواجه نادي النصر - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعند الوصول إلى الـ3 دقائق الأخيرة من عمر النهائي، وعندما كان الهلال متقدمًا بهدف نظيف؛ قام البليهي بـ"تصرف غريب" للغاية، مع سامي النجعي، صانع ألعاب نادي النصر.

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البليهي قام بـ"ضرب" النجعي، أمام أنظار حكم المباراة؛ ليشهر الأخير "الكارت الأحمر المباشر" في وجهه، في الدقيقة 87؛ الأمر الذي أثار غضب البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم الهلالي، ضد زميله.

نيفيش توجه إلى البليهي، وقام بمسكه من قميصه، مع الصراخ في وجهه؛ حيث لامه على هذا التصرف، والذي جاء على الرغم من تقدم الفريق الهلالي، بهدف مقابل لا شيء.

ويبدو أن نيفيش كان يعلم ماذا سيحدث بعد هذا الطرد؛ حيث تلقى الهلال "صفعتين"؛ الأولى بتسجيل أيمن يحيى، جناح نادي النصر، هدف التعادل في الدقيقة 88.

أما الصفعة الثانية؛ جاءت بإشهار الكارت الأصفر الثاني ضد كوليبالي، وبالتالي طرده من أرضية الملعب، في الدقيقة الأخيرة من عمر النهائي؛ وذلك بعد تدخله العنيف على وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق النصراوي.

واضطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى إكمال الوقت بدل الضائع من عمر النهائي، بالإضافة إلى الشوطين الإضافيين، بدون قلبي دفاعه "الأساسيين".