"هكذا أغرى الهلال خالد البلطان!" .. الكشف عن كواليس جديدة في صفقة التعاقد مع أوديون إيجالو

اللاعب رحل لكن أسرار صفقة لا تزال تخرج أمام الرأي العام..

كشف وكيل اللاعبين أحمد المعلم، عن "كواليس" انتقال المهاجم أوديون إيجالو، من الشباب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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المعلم كان "الوسيط" في صفقة انتقال إيجالو من الشباب إلى الهلال، في يناير من عام 2022؛ قبل أن يرحل المهاجم النيجيري بعدها إلى الوحدة، وتحديدًا في صيف 2023.

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المعلم أوضح في تصريحات مع بودكاست "على بياض"، أنه تلقى مكالمة من خالد البلطان، رئيس نادي الشباب وقتها، في اليومين الأخيرين من الميركاتو الشتوي 2022؛ يخبره فيها بأنه مضطر لبيع إيجالو.

وأشار وكيل اللاعبين إلى أن الشباب كان يُعاني من أزمة مالية خانقة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من لاعب شكوى ضد النادي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

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وأضاف: "الهلال عرض على الشباب، مبلغ مالي يساوي (3 أضعاف) القيمة التي دفعها الليث نفسه، في شراء عقد أوديون إيجالو عام 2021، من شنجهاي شنهوا الصيني".

وأكد أن البلطان اضطر للموافقة على بيع عقد المهاجم النيجيري إلى الزعيم الهلالي، بسبب ضخامة المبلغ المالي الذي كان سيحل أغلب أزمات الليث الشبابي؛ وذلك على الرغم من "حزنه" على الاستغناء عن اللاعب.

وبخصوص انتقال إيجالو إلى الوحدة.. قال أحمد المعلم: "عندما قرر الهلال الاستغناء عن اللاعب وعدم تجديد عقده، حصل مكالمة بيني ومسؤولي نادي الطائي؛ حيث رشحته لهم".

واختتم المعلم تصريحاته؛ بالقول: "الطائي وافق على ضم اللاعب؛ لكنني فوجئت بوكيل أوديون إيجالو يخبرني بأنه وقع مع الوحدة، لأن الأخير قدم عرضًا ماليًا أفضل بكثير".

جدير بالذكر أن إيجالو، لعب 60 مباراة رسمية مع الفريق الهلالي؛ مسجلًا خلالها 43 هدفًا وصانعًا 7 آخرين؛ مع تتويجه بثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.