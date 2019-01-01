بافتيمبي جوميس يزف بشرة سارة لجماهير الهلال
ماجد جزر فيسبوك تويتر
زف اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس بشرة سارة لجماهير نادي الهلال السعودي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
اللاعب الفرنسي كان يقضي إجازة الموسم الصيفية، حيث سافر لأكثر من بلد منهم السنغال وإيطاليا ثم تركيا التي كانت أخر محطاته.
جوميس غرد عبر حسابه قائلاً : "الرياض هي الوطن"، ونشر صورة لتذكرة طيران، والتي كشفت عن تواجده في إسطنبول.
Riyadh is my hometown 🐾🐾💙 pic.twitter.com/7c1oE1O2WM— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 27, 2019
وتأتي هذه التغريدة لتمنح جماهير الزعيم الهلالي الثقة في بقاء المهاجم الفريق مع الفريق خلال الموسم المُقبل 2019\2020.
بنزيما في زيارة إلى الرياض 🇸🇦— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019
وش السبب يا ترى 🤔
(@fares2232:📸) pic.twitter.com/tVFmvmwNl9
وكانت جماهير نادي الهلال تشعر بالتخوف من رحيل اللاعب عن النادي، خاصة في ظل رغبة ناديه القديم جلطة سراي في استعادته مُجددًا.
يُذكر أن جوميس قد أنهى الموسم في وصافة هدافي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدف، خلف الهداف عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.