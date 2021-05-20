جوميس سجل 24 هدفًا خلال 35 مباراة بالموسم الجاري

وجه الإعلامي الرياضي حمود القحطاني رسالة إلى جمهور نادي الهلال السعودي، مطالبًا إياهم بالحفاظ على النعمة التي يمتلكونها بدلًا من توجيه الانتقادات بلا فائدة.

الزعيم حقق الفوز أمس الأربعاء، أمام الأهلي في الكلاسيكو بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز الخماسية سالم الدوسري، بافيتمبي جوميس "هدفين"، وصالح الشهري "هدفين"، فيما سجل للراقي عبد الرحمن غريب.

رسالة للهلاليين:

القحطاني لم تعجبه الانتقادات التي توجه بين الحين والآخر إلى جوميس في ظل تفاوت المستويات التي يقدمها الموسم الجاري، حيث طالب جمهور الأزرق بضرورة الحفاظ على بقاء جوميس.

وكتب القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للمره المليون لاتعبثوا بالنعمه قوميز في أسوء أيامه عن أفضل مهاجم مر على الهلال في العقدين الأخيرة أستمراره مطلب".

للمره المليون لاتعبثوا بالنعمه #قوميز في أسوء أيامه عن أفضل مهاجم مر على الهلال في العقدين الأخيرة أستمراره مطلب👍#الهلال💙 pic.twitter.com/NRuzgsxj8n — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) May 20, 2021

هل من الممكن أن يرحل جوميس؟

صاحب الـ35 عامًا مرتبط بعقد مع الزعيم يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022، حيث تم التجديد له في بداية الموسم الجاري.

وكثر الحديث عن رحيل الأسد الفرنسي خلال الأيام الماضية، بعد التعاقد مع المالي موسى ماريجا، لينضم لثنائي الهجوم صالح الشهري وعبد الله الحمدان، لكن كافة التقارير الصادرة حتى الآن من داخل جدران القلعة الزرقاء تؤكد أنه لا توجد أي نية لدى مسؤولي الهلال في الاستغناء عن جوميس.

ماذا قدم جوميس في الموسم الجاري؟

شارك المهاجم الفرنسي في 35 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الجاري، سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

وتخطى جوميس حاجز الـ100 هدفًا مع الهلال في مختلف البطولات، خلال الفترة الماضية.

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