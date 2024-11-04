جورج جيسوس يعلن مدة غياب نيمار بعد إصابته الجديدة .. ويتحدث عن منافسة علي البليهي وحسان تمبكتي في الهلال

ماذا قال جورج جيسوس؟!..

أعلن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "مدة" غياب الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الجديدة.

نيمار تعرض للإصابة خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ونزل الساحر البرازيلي إلى أرضية الملعب "بديلًا"، في الدقيقة 58 من قمة الهلال والاستقلال، قبل أن يخرج في الدقيقة 86؛ بسبب هذه الإصابة الجديدة، التي تأتي بعد شفائه من "القطع في الرباط الصليبي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشف جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الاستقلال، ونقله الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن نيمار جونيور سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، على الأقل.

وقال المدير الفني البرتغالي: "الموضوع صعب.. نيمار يحب اللعب برتم عالٍ؛ وهو ما عرضه لإصابة عضلية"، مشددًا على أنه كان من الأفضل للساحر البرازيلي، أن يتدرج في أدائه داخل أرضية الملعب.

ولا يحق لنيمار البالغ من العمر 32 سنة، اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سوى في بطولة النخبة الآسيوية فقط؛ وذلك بعد رفع اسمه من "القائمة المحلية" بشكل مؤقت، حتى شهر يناير القادم "2025".

المنافسة بين علي البليهي وحسان تمبكتي

وعن المنافسة في الخط الخلفي.. اعتبر جورج جيسوس أنه كـ"مدرب" يتمتع بميزة رائعة؛ وهي امتلاك 3 لاعبين قلوب دفاع على أعلى مستوى، هم: "الثنائي السعودي علي البليهي وحسان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي".

وأكد جيسوس أنه يحاول أن "يناوب" بين اللاعبين الثلاثة في خط الدفاع، خاصة في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا، وتجنبًا لتعرض أي منهم إلى الإصابة.

تمبكتي لعب "أساسيًا" في قمة الهلال والاستقلال، بسبب إيقاف علي البليهي، بعد طرده في مباراة العين الإماراتي، مساء يوم 21 أكتوبر 2024، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

وتعرض البليهي لـ"انتقادات عنيفة" في الفترة الأخيرة؛ وسط مطالبات جماهيرية بتثبيت تمبكتي في قلب الدفاع خلال المباريات القادمة، إلى جانب كوليبالي، خاصة عقب تألقه أمام الفريق الإيراني.

وفي نهاية حديثه.. أعرب جورج جيسوس عن رضاه التام عن مستوى الهلال ضد الاستقلال؛ قائلًا: "نحن نقدم كرة تمتع الجماهير؛ وسنعمل على مواصلة هذا الأمر، وكسر الأرقام القياسية".

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب "منطقة الغرب" في مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات "العلامة الكاملة"، وبفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.