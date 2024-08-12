"رفض عرضًا خياليًا وقَبِل شرط جيسوس للصلح" .. الهلال يحسم ملف رحيل سعود عبد الحميد بقرار نهائي!

تفاصيل جديدة حول عرض الهلال وموقف سعود من الاحتراف..

كشف المحلل الرياضي خالد القحطاني، عن كواليس جديدة حول أزمة سعود عبد الحميد مع إدارة الهلال، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده، وإصراره على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وذكرت تقارير بأن سعود عبد الحميد لم يقدم مردودًا جيدًا في معسكر الهلال بالنمسا، ما دفع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لاستبعاده من ودية أودينيزي الإيطالي، مع الاتجاه نحو عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية في مباريات الموسم المُقبل، فضلًا عن تأكيد وصول عرض فرنسي من أجل استقطاب الظهير الهلالي في موسم الميركاتو الصيفي.

وقال القحطاني عبر "بودكاست شوط"، "بالعودة للموسم الماضي، قالت إدارة الهلال لسعود عبد الحميد أنه لن يغادر النادي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الفريق، قبل التعاقد مع المدرب جورج جيسوس، وبعد المعسكر، بادرت الإدارة بتحسين عقد سعود دون أن يطلب، براتب يزيد من العام السابق".

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وأضاف "قبل انتهاء الموسم الجاري، عقد الهلال جلسة مع سعود عبد الحميد، لتجديد عقده، وقدمت الإدارة عرضًا بأعلى راتب في تاريخ اللاعب السعودي المحلي، ولكن سعود رفض التجديد، وكانت رؤيته واضحة خلال معسكر النمسا، بأنه يريد الاحتراف ويرغب في الاستمرار، ما جعله سيئًا للغاية في نظر جيسوس، خلال التدريبات، وهو الذي دفع بالبرتغالي نحو الدفع باللاعب حمد اليامي في خانة الظهير الأيمن".

وتابع القحطاني "سعود عبد الحميد تلقى عرضين من نادي تولوز الفرنسي، الأول بقيمة 400 ألف يورو، ويعني ربع القيمة السوقية للاعب، لترفض إدارة الهلال، فيما تم تقديم عرض ثانٍ بقيمة 600 ألف يورو، ولكنه رُفض أيضًا، وكانت رؤية الهلال بأن الأفضل أن يُكمل سعود مشواره في الفريق، إذا لم يتلقّ النادي عرضًا مجزيًا".

واستطرد "بعد انتهاء المعسكر، جلس جيسوس وإدارة الهلال مع سعود عبد الحميد، وتم تسليم خطاب للاعب بأن أي عرض يأتيه مرفوض، والنادي قرر بقاء اللاعب في السنة المتبقية من عقده، كما أكد جيسوس أنه مستعد لنسيان ما حدث من قِبل اللاعب في الفترة الماضية، بشرط أن يلعب بتركيز وذهن جيد، ليتعهد سعود بذلك، ما جعل المدرب يشركه أساسيًا في مباراة النجمة الودية".

يأتي ذلك في إطار استعداد الهلال لملاقاة الأهلي، غدًا (الثلاثاء)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي".