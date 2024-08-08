تطورات مثيرة في الهلال .. اجتماع حاسم بين جورج جيسوس وسعود عبدالحميد "انتهى بهذا القرار!"

جماهير الهلال تشعر بـ"خوفٍ" كبير..

عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، اجتماعًا مع سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد نهاية مباراة النجمة "الودية"، مساء يوم الخميس.

الهلال فاز (3-1) على النجمة، في ختام مبارياته الودية، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي يستهله الفريق الأزرق بمواجه نارية أمام الأهلي، يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، استغرق الاجتماع الذي عقده جيسوس مع سعود، ساعة كاملة؛ حيث لم يحضره أي شخص، باستثناء مترجم الفريق الأول فقط.

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الصحيفة كشفت عن أن الاجتماع انتهى؛ بقرار "ضم" الظهير الأيمن الدولي الشاب، إلى بعثة الفريق الأول التي ستغادر إلى أبها، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر السعودي.

جدير بالذكر أن سعود عبدالحميد متمسك بـ"الرحيل" عن الفريق الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسط أنباء عن وصول عروض من عدد من الأندية الأوروبية التي تريد التعاقد معه؛ وهو الأمر الذي أكدته بيئة اللاعب ونفاه بعض المقربين من إدارة النادي.