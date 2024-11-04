"قلل من عمل جورج جيسوس" .. بيتسو موسيماني: تدريب الهلال سهل لهذا السبب!

جورج جيسوس يحطم الأرقام القياسية مع الهلال..

يبدو أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الاستقلال الإيراني، قد تعمد "التقليل" من عمل المدرب البرتغالي جورج جيسوس، مع عملاق الرياض الهلال؛ رغم إنجازاته التاريخية.

الاستقلال بقيادة موسيماني، خسر (0-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

واعتبر موسيماني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن تدريب الفريق الهلالي "أمر سهل"، ولا يحتاج إلى جهد كبير من أي مدرب.

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وشدد المدرب الجنوب إفريقي على أن الزعيم يمتلك نجومًا عالميين كبار، لا يحتاجون لمدير فني يعلمهم كيف يلعبون كرة القدم؛ قائلًا: "الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لا يحتاج أحد يعرفه كيف يرسل العرضيات، والمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لا يحتاج لمن يقول له كيف يسجل الأهداف".

وزعم بيتسو موسيماني أن 80% من العمل داخل نادي الهلال، يتكفل به نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ والنسبة الباقية - أي 20% فقط - للجهاز الفني والإداري والطبي وغيرهم.

موسيماني سبق له الفوز على الهلال (4-0)، في فبراير من عام 2022، عندما كان يدرب الأهلي المصري، وذلك في مباراة تحديد المركزين "الثالث والرابع" ببطولة كأس العالم للأندية؛ أي قبل عودة جيسوس للفريق الأزرق في صيف 2023.

جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني كان له تجربتين في الملاعب السعودية؛ وذلك بقيادة الأهلي في دوري يلو "الدرجة الأولى" موسم 2022-2023، وعندما درب نادي أبها في الفترة من يناير إلى يونيو 2024؛ ولكنه لم يواجه الهلال في المرتين.