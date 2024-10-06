"كنت أعرف أن الهلال سيحسم المباراة!" .. حديث انهزامي من جابري فيجا بعد خسارة الأهلي في الكلاسيكو

الإسباني صاحب هدف الأهلي الوحيد في المباراة، اعترف بمعاناته أمام الزعيم..

يبدو أن الإسباني جابري فيجا؛ لاعب الأهلي السعودي، لم يكن لديه الثقة الكافية في زملائه خلال كلاسيكو الهلال، ليخرج معترفًا بأنه كان يعرف أن الزعيم سيحسم اللقاء لصالحه!

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الزعيم حقق الفوز أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد، أمس السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، افتتحه فيجا بهدف في الدقيقة 12، لكن عاد الموج الأزرق بهدفين في الدقيقتين 56 و78 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش، أحدهما من ضربة جزاء.

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وعقب المباراة، قال الإسباني خلال تصريحاته عبر قناة "SSC": "قدمنا شوط أول جيد أمام أقوى فريق في الدوري، الهلال قوي جدا بفضل بدائله الكثيرة ومدربه المتميز، وفي الشوط الثاني قمنا ببعض التعديلات وهم أيضًا وهو ما جعلنا نفقد السيطرة على الكرة".

وأضاف: "لقد عانينا كثيرًا، الهلال جودته عالية وكنت أعرف أنه سيحسم الأمور لصالحه، وبالفعل قلبوا الطاولة، كان بإمكاننا إدراك التعادل في النهاية لكن أمام هذه الأندية القوية، إذا منحتهم فرصة وجعلتهم يلعبون بأريحية، ستدفع الثمن غاليًا".

بسؤاله عن تراجع الأهلي للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط فقط بعد مرور ست جولات، علق فيجا: "إن قمنا باللعب بنفس طريقة الشوط الأول في كافة المباريات، سيقودنا هذا للوحدة واللحمة وقد نؤدي جيدًا، وهذا ما أظهرناه في البطولة الآسيوية، علينا أن نظهر أمام كل الخصوم سواء الهلال أو غيره، كل الفرق قوية وعلينا تقديم 100% من مستوانا في المباريات".

يذكر أن الهلال يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة منذ بداية الموسم.

أما الأهلي فرغم معاناته محليًا إلا أنه يقتسم صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب في دوري أبطال آسيا للنخبة مع الهلال بست نقاط لكل منهما، محققين العلامة الكاملة مع مرور جولتين من المنافسة، وإن كان الزعيم يتصدر بفارق الأهداف.