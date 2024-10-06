"أين نعيش نحن؟!" .. تصرف لاعب الهلال تجاه جابري فيجا يثير الاستياء ومطالب بتدخل لجنة الانضباط

الهلاليون دافعوا عن لاعبهم مبررين موقفه..

بعد أن خرجنا من الكلاسيكو السعودي بين الأهلي والهلال بمطالب بإيقاف المعلق فهد العتيبي، حان الآن دون لاعب من الزعيم على إثر تعديه بالضرب بدون كرة على منافسه.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الزعيم أسقط الراقي أمس السبت، في معقله بجدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشرت خلال الساعات الماضية، لقطة أثناء سريان اللعب في المباراة، يظهر خلالها تعدي ناصر الدوسري؛ لاعب الأزرق، بالضرب على فيجا؛ صاحب هدف الأهلي الوحيد في اللقاء، على إثر غضبه من اصطدامه به بينما كان يرجع للخلف.

GOAL

الجمهور صب جم غضبه على طاقم التحكيم السلوفيني بقيادة سلافكو فينسينش، وطاقمه المعاون على إثر عدم التدخل مطلقًا بأي قرار عقب ذاك التعدي، وطالب لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة التدخل لمعاقبة لاعب الهلال.

أحد الغاضبين من اللقطة؛ ملك التوقعات حسن الصبحان، الذي ردد بغضب: "أين نعيش نحن؟! هذه اللقطة تستحق الطرد، هي بمثابة الكارثة، لكن الحكم لم يتدخل، كيف للدوسري وهو لاعب دولي أن يتصرف بهذه الطريقة".

فيما كتب بعض الأهلاويين تغريدات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على غرار: "الفار ما تدخل والحكم ما شافها لذلك ننتظر تدخل لجنة الانضباط"، فيما علق آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ناصر الدوسري يضرب فيجا وحكم الراية لم يتدخل ولا الفار تدخل ولا الحكم الرابع تدخل!".

أما الهلاليون فدافعوا عن لاعبهم، موضحين أن فيجا هو من بدأ التعدي بالكتف على ناصر، وما كان من الأخير إلا مجرد رد فعل على تصرف الأول.

يذكر أن الهلال حقق العلامة الكاملة في أول ست جولات من الموسم الجديد من دوري روشن، ليتصدر الترتيب بـ18 نقطة، فيما يحل الأهلي في المركز العاشر بسبع نقاط فقط.