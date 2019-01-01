غموض موقف كويلار يُقرب الهلال من جابرييل

صفقة كويلار مازالت غامضة بالنسبة لمسؤولي الهلال

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية برازيلية أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب جابرييل لاعب نادي كورينثيانز الحالي من أجل دعم خط وسط الفريق.

وقالت التقارير أن الهلال متخوف من عدم اتمام صفقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو الحالي والذي يستهدفه نادي الهلال.

وأضافت التقارير أن صفقة كويلار مازالت غامضة بالنسبة لمسؤولي الهلال وهو ما جعل البوصلة تتحول نحو جابرييل.

وقالت التقارير أن عرض الهلال وصل إلى 5 ملايين يورو في انتظار موقف نادي كورينثيانز من بيع اللاعب لصالح الزعيم.

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وأوضحت التقارير أن نادي كورينثيانز يمتلك 50% من قيمة عقد اللاعب، بينما يمتلك نادي بالميراس باقي قيمة العقد.