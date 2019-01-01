غموض موقف كويلار يُقرب الهلال من جابرييل
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LUIS ROBAYO/AFP/Getty
ماجد جزر فيسبوك تويتر
قالت تقارير صحفية برازيلية أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب جابرييل لاعب نادي كورينثيانز الحالي من أجل دعم خط وسط الفريق.
وقالت التقارير أن الهلال متخوف من عدم اتمام صفقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو الحالي والذي يستهدفه نادي الهلال.
وأضافت التقارير أن صفقة كويلار مازالت غامضة بالنسبة لمسؤولي الهلال وهو ما جعل البوصلة تتحول نحو جابرييل.
وقالت التقارير أن عرض الهلال وصل إلى 5 ملايين يورو في انتظار موقف نادي كورينثيانز من بيع اللاعب لصالح الزعيم.
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وأوضحت التقارير أن نادي كورينثيانز يمتلك 50% من قيمة عقد اللاعب، بينما يمتلك نادي بالميراس باقي قيمة العقد.