كأس العالم للسيدات
الانتقالات

إدارة الهلال تبحث تسويق عقود بعض المحترفين

آخر تحديث
التعليقات()
الهلال كان قد أنهى الموسم الماضي 2018\2019 في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

 بدأت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في محاولة تسويق بعض اللاعبين المحترفين الغير مرغوب في بقائهم مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الهلال بدأت في حسم قائمة الفريق للموسم الجديد 2019\2020، حيث ترغب في أجراء العديد من التغييرات بالقائمة مع وصول المدير الفني الجديد للفريق.

الهلال كان قد أنهى الموسم الماضي 2018\2019 في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نادي النصر البطل.

تقارير مقربة من الهلال قالت إدارة الإدارة تعمل حاليًا عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول.

اختيارات المحررين

ويبرز أسم كلًا من علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.

إدارة الهلال تصرف النظر عن التعاقد مع كاريلو بسبب بنفيكا

كما من المنتظر بيع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي في حالة وصول عرض مناسب للاعب خاصة بعد خروجه من حسابات إدارة النادي.

إغلاق