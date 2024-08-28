"رسالة طمأنينة إلى الهلال وبطولة عالمية جديدة" .. مفاجآت تركي آل الشيخ تتواصل

خطط تركي آل الشيخ المستقبلية..

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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الهلال بدأ الموسم الرياضي الجديد بـ"شكل رائع"؛ حيث توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مع تحقيق الانتصار (3-0) على الأخدود، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وأعلن آل الشيخ في مؤتمر "موسم الرياض" مساء اليوم الأربعاء، والذي نقلته صحيفة "الرياضية"، زيادة الطاقة الاستيعابية لملعب "المملكة أرينا" الخاص بنادي الهلال، إلى 27 ألف مشجع.

وأشار معالي المسشار إلى أن الهيئة العمة للترفيه، ستقيم 4 فعاليات جديدة على ملعب "المملكة أرينا"؛ قائلًا: "لكن أطمئن جماهير الهلال حتى لا يزعلوا مني؛ لن تتعارض مع مباريات فريقهم".

وفجّر تركي آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على وجود فكرة بشأن بطولة عالمية جديدة في كرة القدم، على الأراضي السعودية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان على تفاصيلها، في الفترة القادمة.

وأوضح آل الشيخ أن هُناك بعض التعديلات، التي يُمكن إدخالها على النسخة الثانية من بطولة "كأس موسم الرياض"؛ وذلك بعد النجاح الكبير في النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن الهلال توّج بالنسخة الأولى من بطولة "كأس موسم الرياض"، مطلع عام 2024، والتي شهدت مشاركة ناديي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي أيضًا.