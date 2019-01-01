الهلال بكامل الأجانب في كأس العالم للأندية

يعود هذا الثلاثي لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية التي تنطلق ديسمبر المُقبل

أكدت تقارير صحفية سعودية استقرار المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على إعادة بعض المحترفين غير المقيدين في القائمة الآسيوية لقائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

نادي الهلال يمتلك في صفوفه 7 لاعبين أجانب، غاب منهم الثلاثي عمر خربين، وكويلار، وكارلوس إدواردو عن قائمة الفريق الآسيوية بحسب اللوائح.

ومن المنتظر أن يعود هذا الثلاثي لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية التي تنطلق ديسمبر المُقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

عبد المجيد المنصور، عضو لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، أكد في تصريحات للرياضية أن المادة 22 من لائحة كأس العالم للأندية 2019، تنص على أن اللاعب يصبح مؤهلًا للمشاركة في البطولة إذا كان مسجلًا بشكل رسمي في الاتحاد المحلي.

ويؤكد ذلك الأمر جاهزية جميع اللاعبين للتواجد في قائمة الفريق في البطولة التي تنطلق في 11 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر.

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يُذكر أن نادي الهلال بطل آسيا يستهل مبارياته بمونديال العالم بمواجهة الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا.