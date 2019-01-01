الهلال بقميص 3 نجوم في كأس العالم للأندية

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي استقرار الإدارة على أجراء تغيير في قميص الفريق خلال الفترة المُقبلة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وحجز الزعيم مكانه في المونديال العالمي عقب الحصول على لقب دوري أبطال آسيا، بعد التغلب على نادي أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة بنتيجة 3\0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومن المنتظر أن يظهر قميص الزعيم بتواجد 3 نجمات خلال مشاركته المقبلة في بطولة العالم للأندية التي ستقام في الدوحة.

وتستضيف العاصمة القطرية بطولة مونديال الأندية خلال في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الحالي، وهي البطولة التي طال انتظارها لجماهير الزعيم.

وتُعبر الـ3 نجوم عن عدد بطولات دوري أبطال آسيا التي حققها الفريق، والتي كان أخرها الموسم الحالي 2019، بعد غياب طويل عن اللقب القاري.

ويأتي هذا القرار حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي طلب من إدارة ‎نادي الهلال وضع النجوم الخاصة بلقب دوري أبطال آسيا (3 نجوم) فوق شعار الفريق خلال مونديال الأندية.

يُذكر أن نادي الهلال من المُقرر أن يُسافر يوم 11 ديسمبر الحالي إلى الدوحة، تأهباً لخوض منافسات كأس العالم للأندية.