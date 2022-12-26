الهلال بالأصفر والنصر بالأزرق .. السخرية عنوان الفيديو الترويجي للديربي

قمة الجولة العاشرة تجمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين

Shahid

يترقب الجمهور السعودي مباراة قمة الجولة العاشرة في دوري روشن مساء اليوم بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك، ورغم أن انطلاق صافرة البداية سيكون عند الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي إلا أن الإثارة بدأت منذ وقت متأخر من مساء أمس.

الفريقان نشرا مقطع فيديو ترويجي للمباراة، وقد حمل إشارة سخرية واضحة من كل نادٍ تجاه الآخر، تمثلت في وضع شعاره باللون العكسي.

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الهلال نشر مقطع الفيديو الخاص به أولًا وتضمن صورًا من أكثر الأمور التي استفزت النصر مؤخرًا، مثل غرسة البليهي وخلط الدوسري، وفي النهاية وضع شعار النصر باللون الأزرق.

وبعد 10 دقائق تقريبًا ظهر المقطع الخاص بالديربي على تويتر النصر وحمل تحديًا واضحًا من نجومه، خاصة تاليسكا، ومدربه رودي جارسيا، وأيضًا ظهر شعار الهلال باللون الأصفر.

الهلال يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب بـ20 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدرين، النصر والشباب، علمًا أن الأخير له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد.

Shahid