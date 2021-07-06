وضع الأسد الفرنسي مع الهلال مقلق!

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم نادي الهلال السعودي، يوجه رسائله لإدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، من خلال ناديه السابق جلطة سراي التركي، لرفض الطريقة التي يعامل بها حاليًا.

ما هي القصة؟

وفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل فإن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني الجديد للزعيم، لا يرغب في بقاء جوميس ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لعدم قناعته به.

المريسل كذلك أكد أن جوميس جلب لنفسه عرضًا وقدمه لإدارة الأزرق، لكنه قوبل بالرفض، بداعي عدم تمكن إدارة الهلال على التفاوض مع الإدارة صاحبة هذا العرض، لأسباب غير رياضية، لم يفصح عنها الإعلامي الرياضي.

هذه الأنباء قوبلت بالنفي من الإعلامي الهلالي، الذي أكد أن جارديم مقتنع تمامًا بجوميس، بل وعده بأن يكون أساسيًا في الموسم المقبل.

رسائل جوميس بين الغموض والوضوح:

على مدار الأيام الماضية، يقوم الأسد الفرنسي بنشر صوره بقميص ناديه السابق جلطة سراي التركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

السبب المعلن من قبل اللاعب هو أنه يحتفل بذكرى انضمامه للنادي التركي قبل أربع سنوات، والتي توافق هذه الأيام.

لكن عدم اكتفاء جوميس بتغريدة واحدة للاحتفال بالذكرى، دفع بعض الإعلاميين لترجمة هذه التغريدات بأنها رسائل غير مباشرة لإدارة الهلال.

"أنا صاحب تاريخ كبير":

أحد من ترجموا التغريدات بأنها موجهة لإدارة الهلال، هو الصرامي، إذ كتب: "موسى ماريجا لاعب هلالي، قوميز يغرد بقميص ناديه السابق، الصورة تم إختيارها بعناية شديدة من هداف الدوري، وكأنه يقول أنا أملك تاريخ كبير ومدرج عريض".

وأضاف: "الرسائل بين النادي الأزرق والمحترف الفرنسي أبلغ من الكلام وهي مفهومة عند كل رياضي عاقل ومحايد، المتعصبين ليسوا ضمن المنظومة".

#هات_إذنك

موسي ماريجا لاعب هلالي

قوميز"يغرد"بقميص ناديه السابق

الصورة تم إختيارها بعناية شديدة من هداف الدوري

و كأنه يقول أنا أملك تاريخ كبير و مدرج عريض

الرسائل بين النادي الأزرق و المحترف الفرنسي أبلغ من الكلام وهي مفهومة عند كل رياضي عاقل و محايد

المتعصبين ليسوا ضمن المنظومة https://t.co/sm3dd4veto — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 6, 2021

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